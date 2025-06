Tute blu ancora in piazza Contratto congelato | Riaprite la trattativa

Le tute blu sono di nuovo in piazza, pronti a far sentire la loro voce. Dopo settimane di scioperi e negoziati congelati, si apre ora una nuova fase di mobilitazione, con l’obiettivo di riaprire il confronto sul contratto collettivo scaduto da quasi un anno. La determinazione dei lavoratori è palpabile: il futuro del settore metallmeccanico dipende dalla volontà di trovare un accordo equo e duraturo. Quando presentiamo una piattaforma – ha spiegato Michele De Palma, segretario…

Dopo gli scioperi nelle fabbriche, si guarda ora alla grande mobilitazione del 20 giugno con cui i metalmeccanici chiederanno la riapertura della trattativa per il contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto ormai da quasi un anno. A oggi, i metalmeccanici hanno già accumulato 40 ore di sciopero per il contratto Federmeccanica e 24 ore per quello Unionmeccanica. "Quando presentiamo una piattaforma – ha spiegato Michele De Palma, segretario generale Fiom Cgil nell’assemblea regionale della Fiom che si è tenuta a Brescia-, poniamo sul tavolo degli obiettivi da raggiungere, ma sappiamo che, nel mezzo, c’è la contrattazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tute blu ancora in piazza. Contratto congelato: "Riaprite la trattativa"

