Tusk ' rischio di una guerra che destabilizzi il mondo intero'

In un momento di crescente tensione tra Israele e Iran, le parole di Donald Tusk su X allarmano il mondo: il rischio di un conflitto globale si fa sempre più concreto. La minaccia di una guerra regionale che potrebbe sconvolgere l’intero pianeta è un campanello d’allarme urgente. Europa e Stati Uniti devono agire insieme ora, prima che sia troppo tardi, per fermare questa spirale di escalation e preservare la stabilità internazionale.

"Il confronto tra Israele e Iran si sta avviando verso una guerra regolare nella regione che potrebbe destabilizzare il mondo intero. È dalla Seconda guerra mondiale che non siamo così vicini a un conflitto globale. L'Europa e gli Stati Uniti devono unire gli sforzi per fermare un'ulteriore escalation. Non è ancora troppo tardi!" Lo scrive su X il primo ministro polacco Donald Tusk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net