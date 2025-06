Turismo spiagge e riviere motore dell’estate | tra giugno e agosto attesi 110 milioni di presenze

Spiagge e riviere si riconfermano protagonisti indiscussi dell’estate italiana, con numeri record che testimoniano il crescente appeal delle nostre coste. Tra giugno e agosto, i comuni balneari attendono oltre 20 milioni di arrivi e più di 110 milioni di presenze, confermando il ruolo centrale del turismo marittimo nel panorama nazionale. Questi dati rafforzano la posizione dell’Italia come 'superpotenza' delle vacanze al mare, un successo che invita a scoprire sempre nuove meraviglie da vivere e condividere.

Spiagge e riviere si confermano motore dell'estate: tra giugno e agosto, nei comuni balneari sono attesi 20,7 milioni di arrivi e 110,1 milioni di presenze turistiche, in crescita rispettivamente del +2% e del +1,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Numeri che rappresentano circa la metà del totale degli arrivi e delle presenze complessive della stagione estiva, e che confermano lo status di 'superpotenza' del turismo balneare dell'Italia. E' quanto emerge da uno studio condotto da Cst – Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, condiviso con il Ministero del Turismo, sulla base di un'indagine condotta su 1.

