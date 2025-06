Turbigo tragedia sul Ticino | giovane di 30 anni muore annegato dopo essere caduto nel fiume

Tragedia sconvolge Turbigo, vicino Milano: un giovane di 30 anni ha perso tragicamente la vita annegando nel fiume Ticino. La scoperta del suo corpo, avvenuta nel pomeriggio di oggi, ha lasciato la comunità sotto shock. Testimoni oculari hanno raccontato di aver visto il ragazzo barcollare prima di cadere nelle acque. Continua a seguirci per aggiornamenti su questa dolorosa vicenda e per scoprire come si svolgerà l'inchiesta.

Il corpo ritrovato vicino a Turbigo, nei pressi di Milano. Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 30 anni nelle acque del fiume Ticino, in una zona situata nei pressi del comune di Turbigo, nella città metropolitana di Milano. La dinamica dell'incidente secondo i testimoni. Alcuni passanti hanno riferito di aver visto il giovane barcollare improvvisamente prima di precipitare nel fiume. Dopo essere caduto in acqua, avrebbe tentato di raggiungere la riva a nuoto, ma sarebbe stato sopraffatto dalla corrente. Un uomo presente sulla scena è riuscito a riportarlo a riva e ha immediatamente provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.

