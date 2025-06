Turbigo cade nel Ticino e prova a salvarsi nuotando | tutto inutile morto un trentenne

Una calda giornata d’estate si trasforma in tragedia a Turbigo, dove un giovane di circa 30 anni ha perso la vita tentando di salvarsi nel Ticino. La sua storia ci ricorda quanto il rispetto per la natura sia fondamentale e quanto ogni gesto possa avere conseguenze tragiche. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause di questo incidente che ha sconvolto tutta la comunità.

Turbigo, 14 giugno 2025 – Caduto per errore o finito in acqua alla ricerca di refrigerio in una giornata del tutto infuocata? Si indaga sulle cause del "volo” nelle acque del Ticino costato la vita a un uomo di età apparente intorno ai 30 anni. Il corpo è stato recuperato oggi pomeriggio, sabato 14 giugno, verso le 16, dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno. La ricostruzione. Le operazioni si sono svolte in una località non troppo distante da Turbigo. Secondo alcune testimonianze, i passanti avrebbero visto una figura barcollare e successivamente cadere in un punto dove il fiume attraversa il confine fra Piemonte e Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turbigo, cade nel Ticino e prova a salvarsi nuotando: tutto inutile, morto un trentenne

