Tumori Angelini Gsk | Non parliamo di pazienti ma di donne

In un mondo in cui la salute femminile merita attenzione globale, le parole di Valentina Angelini di Gsk risuonano con forza: non si tratta solo di curare, ma di prendersi cura della donna in tutte le sue sfaccettature. L’obiettivo? Affrontare il tumore ovarico con un approccio olistico che considera aspetti sociali, familiari e lavorativi, perché ogni donna merita un'attenzione completa e umana. È tempo di cambiare rotta e mettere al centro la donna a 360 gradi.

(Adnkronos) – "Per noi è veramente importante non solo prendere a cuore la salute della donna, ma gestire la donna a 360 gradi, dando importanza all'aspetto sociale, all'aspetto familiare e lavorativo che gira intorno alla donna". Così Valentina Angelini, Patient Engagement & Advocacy Lead Gsk, in occasione dell'incontro 'Tumore ovarico in Puglia: Cambiamo Rotta', confronto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

