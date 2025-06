Tudor non vuole Vlahovic forse sì | cosa deve succedere per chiudere col Milan

Il futuro di Dusan Vlahovic si tinge di mistero e tensione: tra Juventus che tenta di blindarlo e il Milan che sogna di portarlo a San Siro, la situazione è pronta a esplodere. Tudor desidera tenerlo al centro del progetto bianconero, mentre Allegri lo vede come il catalizzatore per risvegliare il suo attacco. Ma cosa deve succedere affinché Vlahovic scelga il Milan? La risposta dipende da molte variabili, e il tempo saprà svelarlo.

La Juventus adesso sta provando a trattenere il suo numero nove. Tudor ci crede, lo vuole al centro del progetto. Dall'altra parte c'è Allegri, pronto a riportarlo con sé per accendere San Siro. Dipende solo da un aspetto – serieanews.com Da peso di cui liberarsi a campione irrinunciabile conteso da tutti. Questo è lo strano destino di Dusan Vlahovic, che a fine campionato sembrava un ingombro da scaricare, anche per via di quel contratto fuori scala che metteva la Juve davanti a un bivio: cederlo oppure tenerselo sullo stomaco, tutti infelici e scontenti.

