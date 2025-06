Tudor Juventus retroscena dallo spogliatoio bianconero | si sono spesi pubblicamente e non anche i giocatori! Cosa è successo

Nella giornata di ieri, Igor Tudor ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, estendendolo fino al 2027 con un’opzione per un’ulteriore stagione. Tuttavia, uno spaccato inaspettato emerge dagli spogliatoi: mentre l’ambiente juventino si è speso pubblicamente per il tecnico, i giocatori hanno mantenuto un riserbo che solleva interrogativi sui retroscena dietro le quinte. Cosa si nasconde realmente dietro questa discrezione? Scopriamolo insieme.

e gli aggiornamenti. Nella giornata di ieri Igor Tudor ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus che lo legava fino al 2026 spostando la scadenza al 2027 con opzione per una successiva stagione. Come raccontato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport a favore del tecnico in queste settimane si è espressa pubblicamente e non anche una larghissima fetta di spogliatoio, che con l’allenatore ex Lazio ha sin da subito stretto un grande rapporto. Così la società non ha avuto dubbi sul rinnovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com