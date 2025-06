Tudor Juve Damiani esalta l’allenatore bianconero | Ha personalità e carisma farà bene per questo motivo

Oscar Damiani esalta la personalità e il carisma di Igor Tudor, l’allenatore della Juventus fresco di rinnovo fino al 2027. Il suo talento e la sua determinazione sono considerati fondamentali per il futuro bianconero, e le parole di Damiani rafforzano la fiducia nel progetto targato Tudor. Con questa forte approvazione, la Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi e ambizioni.

Tudor Juve, Damiani esalta l’allenatore bianconero: tutte le dichiarazioni sul mister fresco di rinnovo. Oscar Damiani ha parlato a TMW Radio per analizzare il mister della Juve Igor Tudor, fresco di rinnovo fino al 2027. Il mister bianconero è stato approvato dall’operatore di mercato in vista delle prossime stagione mostrandosi molto fiducioso sull’ex allenatore, tra le altre, di Marsiglia e Udinese. PAROLE – «Tudor mi piace. Il tecnico ha personalità e carisma. E alle sue spalle c’è un bel gruppo dirigenziale. Il croato farà bene». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com