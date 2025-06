TS – Galanti Toncelli e Modesti condannati

Una svolta importante scuote il mondo del calcio e della medicina sportiva: Galanti, Toncelli e Modesti sono stati condannati nell’ambito dell’inchiesta sulla tragica morte di Davide Astori. La sentenza apre un capitolo cruciale sulla responsabilità e sulla gestione delle emergenze mediche nel calcio professionistico. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa delicata vicenda, che mette in discussione le pratiche sanitarie nel mondo dello sport.

2025-06-13 11:42:00 Flash news da Tuttosport: Nell’ambito dell’inchiesta bis sulla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo del 2018 mentre si trovava in ritiro con la squadra in un albergo di Udine, i medici Giorgio Galanti, ex direttore sanitario di medicina dello sport dell’ospedale fiorentino di Careggi, Loira Toncelli e Pietro Amedeo Modesti, succeduto proprio a Galanti, sono stati condannati dal Tribunale di Firenze perché ritenuti colpevoli di falso ideologico. Un anno la pena inflitta a Galanti, otto mesi agli altri due imputati. Il sostituto procuratore Antonino Nastasi aveva chiesto 3 anni e 6 mesi di reclusione a Galanti, 3 anni per Toncelli e 1 anno e 4 mesi per Modesti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Galanti, Toncelli e Modesti condannati

