Trump per me e Putin guerra Israele-Iran dovrebbe finire

In un mondo alle prese con tensioni e conflitti, le parole di Donald Trump risuonano come un invito alla pace. Durante un colloquio di un'ora, l’ex presidente ha sottolineato come anche Vladimir Putin condivida la stessa speranza: che la guerra tra Israele e Iran possa giungere a una fine. Un messaggio che, se ascoltato, potrebbe aprire la strada a dialoghi più costruttivi e a una pace auspicata da molti. La pace, dunque, potrebbe essere più vicina di quanto sembri.

Vladimir Putin "pensa, come me, che questa guerra tra Israele e Iran dovrebbe finire, e io ho spiegato che la sua guerra dovrebbe finire". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, riferendo che il colloquio telefonico è durato circa un'ora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, per me e Putin guerra Israele-Iran dovrebbe finire

