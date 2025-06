Trump e la parata militare oggi a Washington | Se ci saranno proteste userò la forza

Oggi a Washington, un evento senza precedenti: la parata militare per celebrare i 250 anni dell’esercito e il 79° compleanno di Trump. Tra carri armati, truppe e bande militari, l’atmosfera si fa infuocata, con avvertenze chiare: se ci saranno proteste, Trump non esiterà a usare la forza. Una giornata che promette tensione e spettacolo, destinata a lasciare il segno nella storia politica e militare degli Stati Uniti.

(Adnkronos) – Per le strade di Washington sfileranno oggi, sabato 14 giugno, carri armati, truppe, bande militari, di fronte a un Donald Trump felice di avere finalmente la parata militare che sogna da anni per festeggiare i 250 anni della nascita dell'esercito militare, anniversario che cade proprio nel giorno del suo 79esimo compleanno. Il tutto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump e la parata militare oggi a Washington: “Se ci saranno proteste userò la forza”

La parata militare di Trump - La parata militare di Donald Trump ha acceso il dibattito nazionale, mostrando una potente dimostrazione di forza e orgoglio patriottico sulla costa est dell’America.

#Trump domani ha in programma una grande parata militare a Washington per celebrare l’anniversario della nascita dell’esercito e il proprio 79esimo compleanno. L’opposizione ha invece convocato proteste in 1.500 città dichiarando il No Kings Day. Il giorn Vai su X

Gli attivisti dicono che terranno manifestazioni ancora più grandi nei prossimi giorni, con eventi «No Kings» (no all’autoritarismo) in tutto il paese, in particolare sabato per coincidere con la parata militare pianificata di Trump attraverso Washington D.C. Vai su Facebook

