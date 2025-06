Trump dopo la telefonata con Putin | La guerra Israele-Iran deve finire Ma pure quella in Ucraina

Dopo la telefonata tra Putin e Trump, cresce la speranza che le tensioni in Medio Oriente ed in Ucraina possano trovare una via d’uscita. I due leader hanno discusso della guerra tra Israele e Iran, con la volontà di promuovere stabilità e pace. Trump ha definito “molto” importante il dialogo, sottolineando come una risoluzione sia possibile solo attraverso il confronto. La diplomazia potrebbe davvero fare la differenza: il mondo aspetta un segnale concreto.

Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica, dedicata principalmente a discutere della guerra tra Israele e Iran. Lo riferisce il Cremlino. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, nella telefonata Putin avrebbe ribadito la sua condanna degli attacchi israeliani contro obiettivi del regime di Teheran. Trump, dal canto suo, avrebbe definito «molto allarmante» la situazione nella regione. Nonostante l’escalation, filtra ancora da Mosca, i leader di Usa e Russia «non escludono un ritorno alla fase negoziale del programma nucleare iraniano». 🔗 Leggi su Open.online

