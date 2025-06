Trump condanna la ' terribile' sparatoria in Minnesota

In un momento di grave tensione, Donald Trump condanna con fermezza la terribile sparatoria che ha colpito due politici democratici in Minnesota. La sua presa di posizione ribadisce l'impegno a contrastare la violenza e a mantenere la sicurezza democratica nel paese. In un contesto già complesso, queste parole rappresentano un segnale forte di unità e determinazione per superare insieme questa difficile prova.

Donald Trump condanna le "terribili" sparatorie contro i due politici democratici del Minnesota. "Sono stato informato dell'attacco, che appare mirato. Questa terribile violenza non sarà tollerata in America", ha detto il presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump condanna la 'terribile' sparatoria in Minnesota

