Trump chiama Putin | Medio io tra Israele e Iran E il Cremlino rilancia a modo suo i negoziati sull’Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica, dedicata principalmente a discutere della guerra tra Israele e Iran. Lo riferisce il Cremlino. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, nella telefonata Putin avrebbe ribadito la sua condanna degli attacchi israeliani contro obiettivi del regime di Teheran. Trump, dal canto suo, avrebbe definito «molto allarmante» la situazione nella regione. Nonostante l’escalation, filtra ancora da Mosca, i leader di Usa e Russia «non escludono un ritorno alla fase negoziale del programma nucleare iraniano». 🔗 Leggi su Open.online

