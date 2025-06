Trump avverte gli ayatollah | Trattate prima che sia tardi E Putin si offre di mediare

Trump ha lanciato un avvertimento deciso agli ayatollah, invitandoli a trattare prima che sia troppo tardi, mentre Putin si propone come mediatore e l’Europa chiede moderazione. In questo scenario di tensione crescente, le scelte diplomatiche di ciascuna potenza potrebbero ridefinire il volto del Medio Oriente e influenzare gli equilibri globali. La partita è aperta: il mondo osserva con trepidazione, consapevole che il futuro dipende da decisioni cruciali in queste ore decisive.

Mentre il mondo trattiene il fiato, gli Stati Uniti ribadiscono il proprio sostegno a Israele, la Russia si propone come mediatrice e le cancellerie europee invocano moderazione.

Trump avverte: “Tutto fermo senza Putin”. A Istanbul cala il gelo mentre la Russia prepara una nuova offensiva contro Kiev - A Istanbul, il clima si fa teso mentre la Russia accinge una nuova offensiva contro Kiev. Senza la presenza di Vladimir Putin, il vertice si trasforma in un incontro tra assenti, alimentando l'isolamento di Mosca.

MEDIO ORIENTE | "Non si tratta di un'operazione: è una guerra, pianificata e condotta a 1.500 chilometri da casa". Così l'Idf commenta gli attacchi e avverte: "L'operazione è ancora all'inizio. L'Iran si sta preparando a un attacco contro di noi". #ANSA Vai su Facebook

Trump usa l’escalation e avverte gli ayatollah: “Accettate l’accordo” - Il presidente Trump ha usato l’attacco israeliano contro l’Iran come leva per spingere Teheran a firmare l’i ... Si legge su informazione.it

Trump all'Iran: «I prossimi attacchi saranno più brutali» - L'attacco, in diverse ondate, è ancora in corso e «proseguirà per giorni» (ha detto il governo di Tel Aviv), e ha avuto come ... Da corriere.it