Trump approva i raid | Attacco eccellente

Tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran: Trump approva con entusiasmo l'attacco, sottolineando che Teheran ha ignorato il suo ultimatum e ribadendo il divieto all'atomica. Mentre Marco Rubio smentisce collaborazioni, si ipotizza un supporto di intelligence, e funzionari iraniani cercano contatti con gli USA. Palazzo Chigi invita alla de-escalation, auspicando negoziati per la pace. Due articoli approfondiscono questa intricata dinamica internazionale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il tycoon: «Siamo stati informati, Teheran ha ignorato il mio ultimatum. Non avranno mai l’atomica, ora tornino al tavolo». Marco Rubio smentisce collaborazione, ma è probabile un supporto di intelligence. E alcuni funzionari iraniani chiamano gli Usa.. Palazzo Chigi: «Sostegno ai negoziati, tutti si impegnino per una de-escalation».. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump approva i raid: «Attacco eccellente»

