Truffe seriali in quattro città arrestato 58enne | deve scontare quasi 6 anni di carcere

Una serie di truffe seriali ha scosso le quattro città della regione, culminando nell’arresto di un uomo di 58 anni. Nei giorni scorsi, i carabinieri di San Secondo Parmense hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Parma, condannandolo a quasi sei anni di reclusione. La vicenda mette in luce come la criminalità possa infiltrarsi ovunque, anche tra le pieghe delle comunità più tranquille, e sottolinea l’importanza della vigilanza collettiva.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di San Secondo Parmense hanno eseguito un ordine di carcerazione di pene concorrenti, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Parma, nei confronti di un 58enne italiano domiciliato in provincia. L'uomo, riconosciuto colpevole dalla.

