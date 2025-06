Truffe online tra finte polizze e annunci civetta | smascherati due malviventi

Nel mondo digitale, le truffe online si fanno sempre più sofisticate, tra finte polizze e annunci civetta che raggirano gli utenti ignari. Recentemente, due malviventi sono stati smascherati grazie all’abile indagine condotta dai militari dell’Aliquota Operativa di Mirabella Eclano e della Stazione di Frigento. Questa operazione ha portato all’identificazione di un pregiudicato dell’hinterland salernitano, responsabile di aver…

La prima indagine è stata condotta dai militari dell'Aliquota Operativa di Mirabella Eclano e da quelli della Stazione di Frigento, che sono riusciti a risalire all'identità di un pregiudicato dell'hinterland salernitano che, attraverso la fittizia pubblicazione di un annuncio di vendita, ha.

