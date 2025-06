Truffe agli anziani 40enne casertano arrestato in trasferta

Una triste vicenda che mette in luce i rischi delle truffe agli anziani, un fenomeno diffuso e spesso perpetrato da malintenzionati senza scrupoli. Questa volta, un 40enne casertano è stato arrestato in trasferta in provincia di Alessandria dopo aver messo a segno una frode ai danni di un’anziana vittima. La lotta contro queste truffe richiede attenzione e collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini, perché proteggere i nostri cari è una priorità .

Un 40enne di Santa Maria Capua Vetere è stato arrestato per truffa ai danni di anziani in provincia di Alessandria. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Nizza Monferrato nel pomeriggio di venerdì quando l'uomo, Michele T., è stato sorpreso dopo una truffa ai danni di.

In questa notizia si parla di: anziani - 40enne - arrestato - truffe

