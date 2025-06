truffato e poi multato il caso del centauro

emerso che la sua assicurazione era falsa, e non si rendeva conto di aver commesso un grave errore. La vicenda di Paolo, vittima di una truffa, mette in luce le insidie delle polizze assicurative contraffatte e l’importanza di verificare sempre la validità delle proprie coperture. Una situazione che potrebbe capitare a chiunque, ricordandoci di prestare attenzione quando si tratta di proteggere noi stessi e gli altri sulla strada.

Circolava in moto con una assicurazione fasulla, ma pensava fosse vera. È successo a uno sfortunato cittadino di Valsamoggia, Paolo (nome di fantasia), che ha visto mettere sotto sequestro la sua moto ed essere multato dalla polizia locale di Persiceto dopo essere stato fermato per un controllo. "Martedì scorso – racconta il motociclista – sono stato fermato con la mia moto dalla polizia locale di Persiceto. E con mia grandissima incredulità, è risultato che l'assicurazione che avevo fatto on line risultava essere una truffa. Ho cercato di dimostrare la mia estraneità, mostrando agli agenti il pagamento di 222 euro.