Truffa Visodent | azione congiunta in Parlamento all' Ars e in Consiglio comunale per tutelare i cittadini

Un fronte istituzionale compatto si mobilita per contrastare la truffa Visodent, un inganno che ha lasciato centinaia di cittadini senza cure e con debiti ancora inevasi. In Parlamento, all’Ars e in consiglio comunale, si uniscono le forze per tutelare i consumatori e trovare soluzioni rapide ed efficaci. È il momento di agire concretamente: insieme, possiamo restituire fiducia e giustizia alle vittime di questa frode.

Un fronte istituzionale compatto per dare risposte concrete alle vittime della truffa "Visodent", che ha lasciato centinaia di pazienti senza cure odontoiatriche, con finanziamenti ancora da pagare per prestazioni mai completate. L'iniziativa parte da una mobilitazione coordinata su più.

