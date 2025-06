Truffa sulla vendita della Bmw | 65enne di Brignano si barrica nell’auto denunciate tre persone

Una truffa ingannevole sulla vendita di una BMW a Treviglio ha rischiato di perdere un 65enne di Brignano Gera d’Adda, ma la sua prontezza e determinazione hanno evitato il peggio. Tre falsi acquirenti, tra cui un minorenne, avevano architettato uno stratagemma ingegnoso per derubarlo della vettura, ma grazie all’intervento della polizia locale, i truffatori sono stati fermati e denunciati. La vicenda dimostra come il coraggio possa fare la differenza in situazioni di pericolo.

Treviglio. Gli avevano fatto credere di voler acquistare la sua Bmw per 7mila euro, ma sull’atto di vendita avevano scritto 700. Una truffa ben congegnata, che un 65enne di Brignano Gera d’Adda ha però sventato con prontezza, barricandosi in auto per evitare che i tre finti acquirenti – tra cui un minorenne – portassero via la vettura. A fermare i truffatori ci ha pensato la polizia locale di Treviglio, che li ha denunciati a piede libero, grazie anche alla collaborazione con il Commissariato cittadino. Il fatto si è verificato a Treviglio, nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa. Il pensionato, residente in un comune limitrofo, aveva messo in vendita online la propria Bmw Serie 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Truffa sulla vendita della Bmw: 65enne di Brignano si barrica nell’auto, denunciate tre persone

