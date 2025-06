Truffa online | condannato a sei mesi l’autore di un raggiro ai danni di un correntista

Una recente vicenda di truffa online ha visto l’autore, Francesco Boccia, condannato a sei mesi di reclusione dal Tribunale di Avellino. Questa sentenza rappresenta un importante messaggio di giustizia contro le frodi digitali, che minacciano la sicurezza degli utenti e la credibilità del settore finanziario. La lotta contro i raggiri online è fondamentale per tutelare i cittadini e preservare la fiducia nel mondo digitale.

Si è concluso con una condanna il procedimento penale a carico di Francesco Boccia, imputato per truffa aggravata. Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice Sonia Matarazzo, ha emesso una sentenza che dispone sei mesi di reclusione e la condanna al pagamento delle spese processuali.

