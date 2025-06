Truffa del finto parente da 10mila euro | nei guai 43enne casertano

Attenzione alle truffe che colpiscono anche le persone più innocenti: un uomo di 43 anni di Caserta si trova ora nei guai per aver tentato di raggirare una 72enne fingendosi un parente in difficoltà e chiedendo 10 mila euro. La sua trovata si è conclusa con un’operazione delle forze dell’ordine, dimostrando come la solidarietà debba sempre essere accompagnata da cautela. La vicenda ci ricorda di mantenere sempre alta l’attenzione nei confronti di truffatori abilissimi.

Un 43enne residente in provincia di Caserta è stato denunciato per truffa aggravata dai carabinieri di Fondi. Dopo la querela presentata da una 72enne del luogo, i militari hanno avviato un’indagine che ha permesso di identificare il malfattore che, lo scorso maggio, presentatosi falsamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Truffa del finto parente da 10mila euro: nei guai 43enne casertano

In questa notizia si parla di: 43enne - truffa - finto - parente

Truffa del finto parente da 10mila euro: nei guai 43enne casertano; Fondi, truffa del finto parente da 10 mila euro: 43enne denunciato; Anziana cade nella truffa del finto carabiniere e consegna oro ai malviventi.

Sgominata truffa del “finto parente” a Lecco anziana salva grazie alla Polizia - La Polizia di Stato di Lecco ha inferto un duro colpo ai truffatori, arrestando in flagranza di reato una donna straniera specializzata nella tecnica del “finto parente” ai danni di anziani. Da resegoneonline.it

“Nonna, papà ha un tumore e ci servono soldi”: ma è una truffa. Arrestata 32enne - In manette una giovane straniera residente a Lecco che ha derubato una pensionata vedova di Como con il trucco del fino parente ammalato ... Lo riporta msn.com

Anziana cade nella truffa del finto carabiniere, polizia sulle tracce degli autori - Circa un mese fa, il 5 maggio scorso, una signora di 84 anni di Pontedera è rimasta vittima della cosiddetta truffa del finto carabiniere. Come scrive gonews.it