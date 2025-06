Trovato morto in mare ecco chi era Tragedia in Italia | l’allarme poi la scoperta più terrificante

Un tragico risveglio sulle coste di Cagliari: un giovane è stato trovato senza vita in mare, sconvolgendo l'intera comunità. La scoperta, avvenuta all'alba nei pressi di Su Siccu, ha lasciato tutti sgomenti, alimentando interrogativi e timori. Le autorità sono immediatamente intervenute per indagare sulle cause di questa perdita improvvisa. La città si stringe nel lutto, mentre si cerca di fare luce su questa terribile scoperta, che ha lasciato un segno profondo nell'anima di chi l'ha vissuta.

Un tragico ritrovamento ha scosso all’alba il lungomare cagliaritano di Su Siccu, dove il corpo senza vita di un ragazzo è stato rinvenuto in acqua, nei pressi della spiaggetta dietro il parcheggio Cuore, a ridosso del molo di levante. Il cadavere, avvistato da alcuni passanti nei pressi del vecchio stadio Sant’Elia, è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo che i bagnanti, scioccati, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Le autorità hanno successivamente identificato la vittima: si tratta di Mariano Olla, un sedicenne residente a Sestu, comune della Città metropolitana di Cagliari. Il giovane era vestito con un paio di jeans e scarpe da tennis, ma privo della maglietta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

