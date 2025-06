Trovato ferito da un colpo di pistola alla testa nel casolare dei genitori 17enne morto in ospedale

Una tragedia scuote la provincia di Foggia: un 17enne, trovato con una ferita da arma da fuoco nel casolare dei genitori a Torremaggiore, non ce l’ha fatta e si è spento in ospedale. Le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire, ma si ipotizza che possa essersi trattato di un gesto autoinflitto. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le indagini proseguono per fare luce su questa drammatica vicenda. Continua a leggere.

È morto in ospedale dopo il ricovero nel Foggiano il 17enne trovato con una ferita di arma da fuoco alla testa in un casolare di Torremaggiore. L'ipotesi è che il ragazzo possa essersi tolto la vita.

