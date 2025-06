Trovato con un panetto di hashish nei guai

Durante un normale controllo di routine a Vailate, i carabinieri hanno scoperto un etto di hashish nascosto nel veicolo di un uomo di Brescia. La scoperta ha portato alla denuncia, svelando un episodio che mette in luce come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel contrasto allo spaccio di droga. Ma cosa è successo esattamente? I militari li hanno...

Un etto di hashish, per la precisione 98 grammi, sono costati una denuncia a un bresciano che, con un amico, stava transitando per Vailate e che è stato fermato per un controllo di routine. Giovedì verso le 16 un’auto con due persone a bordo è passata dalla circonvallazione del paese. I militari l’hanno seguita e fermata. Alla domanda di spiegare perchĂ© si trovassero da quelle parti, i due sono risultati oltremodo titubanti. Così i militari li hanno perquisiti e poi hanno controllato l’auto trovando in un passaruota un panetto di hashish. A quel punto i due sono stati accompagnati in caserma a Crema e qui identificati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trovato con un panetto di hashish, nei guai

