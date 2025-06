tropical coriano conferma enchisi san marino stringe accordo con prodina racing

Tropical Coriano conferma Enchisi e stringe un accordo con Prodina Racing, segnando un momento di entusiasmo nel mercato dilettantistico. La squadra del presidente Marzi si prepara con rinnovato slancio alla prossima stagione di Serie D, rafforzando il cuore del suo centrocampo. Con questa mossa, si rafforza la volontà di puntare in alto e mantenere la competitività . La squadra si avvicina al nuovo campionato con fiducia e determinazione, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo.

Mercato, mercato e ancora mercato. Tra i dilettanti si corre verso la prossima stagione. Si procede con le conferme in casa Tropical Coriano. Ieri il club del presidente Marzi, neopromosso nel campionato di serie D, ha comunicato che la maglia del Tropical la vestirà anche la prossima stagione il centrocampista Lorenzo Enchisi. "La colonna portante della squadra – scrivono dal club – il nostro sindaco della linea centrale, resta con noi per continuare a scrivere la sua storia". Enchisi che non è solo un faro in campo. "E' anche un allenatore dei più piccoli del nostro settore giovanile – spiegano – e per tanti di loro è molto più che un mister.