Trooping The Colour | occhi puntati su Carlo III e Kate Middleton | FOTO

Londra ha acceso i riflettori sul grande evento del Trooping The Colour, il tradizionale complimento al compleanno di Carlo III. Tra sguardi ammirati e look impeccabili, Kate Middleton si distingue in un elegante abito azzurro, omaggio raffinato a Lady Diana. Uno spettacolo di stile e regalit√†, dove ogni dettaglio cattura l‚Äôattenzione e racconta storie di storia e affetto reale. Scopriamo insieme le immagini pi√Ļ suggestive di questa celebrazione indimenticabile.

L'articolo Trooping The Colour: occhi puntati su Carlo III e Kate Middleton FOTO proviene da Il Difforme.

