Trooping the Colour Kate e i principini tra grandi sorrisi e qualche muso lungo

Tra sorrisi contagiosi e qualche muso lungo, Londra è stata protagonista di una giornata ricca di emozioni in occasione del Trooping the Colour per il compleanno di re Carlo III. La Royal Family si è riunita in una parata che ha unito tradizione e modernità, con la principessa Kate e i suoi figli al centro dell’attenzione. Ma cosa ci hanno riservato queste immagini? Scopriamolo insieme.

Londra, 14 giugno 2025 – Gioia e colori a Londra (ma anche sobrietà e qualche muso lungo) per la cerimonia del Trooping the Colour in occasione del compleanno di re Carlo III, presente alla tradizionale parata con la Royal Family al gran completo. La principessa del Galles Kate e i 3 figli, George, Charlotte e il più piccolo Louis hanno sfoggiato grandi sorrisi durante la parata. Vestite entrambe in azzurro, mamma Kate e la principessina Charlotte, sedevano l'una accanto all'altra e sorridevano. Vicini e allegri anche i principini George e Louis. Qualche muso lungo si è visto invece all'arrivo della Royal Family a Buckingham Palace.

