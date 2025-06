Trooping the Colour il tributo di re Carlo alle vittime dell’incidente Air India

Durante il tradizionale Trooping the Colour, Re Carlo III ha reso omaggio alle vittime dell'incidente aereo Air India, indossando una fascia nera in segno di lutto. Un gesto di profonda commozione che sottolinea il senso di solidarietà e rispetto del sovrano verso le famiglie colpite da questa tragedia che ha sconvolto il mondo. La cerimonia si è trasformata in un momento di riflessione, ricordando che anche nelle celebrazioni l’umanità deve prevalere.

(Adnkronos) – Re Carlo III ha indossato una fascia nera per le vittime dell'incidente aereo dell'Air India, durante il Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del re. Quest'anno, a causa della tragedia che ha provocato due giorni fa la morte di 241 persone, tra cui oltre 50 cittadini britannici, il monarca

