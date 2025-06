Trooping The Colour così il 14 giugno a Londra si festeggia il compleanno di re Carlo III

Il 14 giugno a Londra si accende di regalità con il Trooping the Colour COS236, la spettacolare celebrazione del compleanno di re Carlo III. Per il secondo anno consecutivo, il sovrano siede in carrozza accanto alla regina Camilla, mentre il principe William, a cavallo, si prepara a prendere il suo posto sotto i riflettori. Scopri tutto sulla Sfilata della Bandiera, un evento imperdibile nel calendario della royal family britannica, che unisce tradizione e fascino reale.

Per il secondo anno consecutivo il sovrano sfila in carrozza insieme alla regina Camilla, mentre a fare le sue veci a cavallo c'è il figlio William, che i gossip vorrebbero sempre più vicino al trono. Tutto quello che c'è da sapere sulla Sfilata della Bandiera, uno degli eventi più importanti per la royal family britannica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Trooping The Colour, così il 14 giugno a Londra si festeggia il compleanno di re Carlo III

In questa notizia si parla di: trooping - colour - così - giugno

Re Carlo, Meghan Markle rovina il Trooping the Colour: intervento inopportuno - Il Trooping the Colour, tradizionale celebrazione del compleanno di Re Carlo, quest'anno ha subito una sorpresa inaspettata.

Giorgia Meloni è andata a votare ai Referendum 2025 e non ha ritirato le schede Come annunciato negli scorsi giorni, la presidente del Consiglio è andata alle urne in occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025. Ma non ha ritirato le schede. Un gesto c Vai su Facebook

Trooping The Colour, così il 14 giugno a Londra si festeggia il compleanno di re Carlo III; Re Carlo, Harry e Meghan Markle i grandi esclusi dal Trooping the Colour; Il grande ritorno del principe Louis al Trooping the Colour.