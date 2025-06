Trooping the colour a Londra | Carlo in carrozza per motivi di salute Kate Middleton coordinata con Charlotte William a cavallo al posto del padre Le curiosità sulla parata

a Londra si prepara a celebrare il Trooping the Colour, un evento ricco di storia e tradizione che segna il compleanno ufficiale di Re Carlo III. Tra carrozze sfarzose, coinvolgenti parate a cavallo e momenti di rara intimit√† reale, questa occasione offre curiosit√† e sorprese per gli appassionati di monarchia. Ma cosa ha sorprenduto di pi√Ļ i presenti? Scopriamolo insieme.

A Londra è il giorno del Trooping the Colour, evento clou della celebrazione del compleanno ufficiale di Re Carlo III (anche se la data vera è a novembre). E proprio il sovrano.

Trooping The Colour, così il 14 giugno a Londra si festeggia il compleanno di re Carlo III - Il 14 giugno a Londra si accende di regalità con il Trooping the Colour COS236, la spettacolare celebrazione del compleanno di re Carlo III.

Trooping the colour, Carlo non invita Harry e Meghan (per il terzo anno di fila) ma i duchi di Sussex non partecipano per un altro motivo - A Londra oggi, sabato 14 giugno, è grande festa: è il giorno del Trooping the Colour, il "compleanno" del re (anche se Carlo ... Lo riporta msn.com

