Trooping the Colour 2025 | Kate Middleton in acquamarina la regina Camilla con l' abito panna e Sophie di Edimburgo in verde bosco | tutti le sfumature degli outfit sfoggiati dalle royals

Nel grande spettacolo di Trooping the Colour 2025, le royals sfoggiano outfit da sogno e colori incantevoli. Kate Middleton incanta in acquamarina, la regina Camilla splende in panna, mentre Sophie di Edimburgo si distingue in verde bosco. La principessa del Galles, coordinata con Charlotte, opta per eleganza senza tempo, ricordando la cura di Diana, mentre la sovrana preferisce la sicurezza dei capi già collaudati. Un evento memorabile che celebra la royalità in stile e raffinatezza.

Per la parata in onore del compleanno del re la principessa del Galles ha scelto un soprabito e una firma che sarebbero piaciuto a Diana, coordinandosi per giunta con la figlia Charlotte. La sovrana invece ha preferito andare sul sicuro con capi già collaudati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Trooping the Colour 2025: Kate Middleton in acquamarina, la regina Camilla con l'abito panna e Sophie di Edimburgo in verde bosco: tutti le sfumature degli outfit sfoggiati dalle royals

In questa notizia si parla di: trooping - colour - kate - middleton

Re Carlo, Meghan Markle rovina il Trooping the Colour: intervento inopportuno - Il Trooping the Colour, tradizionale celebrazione del compleanno di Re Carlo, quest'anno ha subito una sorpresa inaspettata.

Kate Middleton, l'outfit in azzurro Tiffany al Trooping the colour: quanto costa, gli orecchini della Regina e; Trooping the Colour 2025: Kate Middleton in acquamarina, la regina Camilla con l'abito panna e Sophie di Edimburgo in verde bosco: tutti le sfumature degli outfit sfoggiati dalle royals; Kate al Trooping 2025 in turchese spiazza tutti e gli occhi cadono sui gioielli.

Kate Middleton, l'outfit in azzurro Tiffany al Trooping the colour: quanto costa, gli orecchini della Regina e il look di Charlotte - Splendida e sorridente in azzurro Tiffany, Kate Middleton è riapparsa in pubblico per il Trooping the Colour, la tradizionale parata che si svolge il 14 giugno a Londra per ... Si legge su ilmattino.it

Kate Middleton al Trooping the Colour 2025 veste in coordinato con Charlotte (e omaggia Lady Diana) - Oggi a Londra si tiene il Trooping the Colour 2025, la tradizionale parata che celebra il compleanno del sovrano ... Secondo fanpage.it

Kate Middleton al Trooping the Colour 2025: abito cappotto color acquamarina coordinato con la figlia Charlotte - Lo chignon elegantissimo sotto un cappello dallo stile royal e gli orecchini della regina Elisabetta ... Lo riporta corriere.it