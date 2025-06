Trooping The Colour 2025 | il racconto della festa e le foto più belle

Il Trooping the Colour 2025 è stato un trionfo di eleganza e tradizione, catturando l’essenza della regalità britannica. La famiglia reale ha sfilato con orgoglio, tra sguardi ammirati e fotografie indimenticabili. Una celebrazione che unisce storia e modernità, lasciando un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati. Scopri le immagini più belle e il racconto di una giornata indimenticabile, un evento che resterà nella memoria collettiva…

La famiglia reale ha partecipato alla tradizionale parata per il compleanno di re Carlo III. Il sovrano ha sfilato in carrozza insieme alla regina Camilla, così come Kate Middleton e i tre figli. A fare le veci del padre a cavallo, il primogenito William. Grande assente (ormai scontato) il principe Harry, che manca dal Trooping The Colour dal 2019. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Trooping The Colour 2025: il racconto della festa e le foto più belle

