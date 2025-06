Trigoria i dipendenti della Roma donano nella giornata del Donatore del Sangue

In un gesto di solidarietà e grande cuore, i dipendenti dell’AS Roma hanno celebrato la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue donando il loro sangue presso il centro di Trigoria. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, testimonia l’impegno del club non solo sul campo, ma anche nel promuovere valori umanitari e di comunità. Un esempio che dimostra come lo spirito di squadra possa estendersi ben oltre il calcio, rafforzando il senso di solidarietà tra tutti noi.

Nella giornata di oggi, sabato 14 giugno, i dipendenti dell’AS Roma hanno donato il sangue a Trigoria in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. L’iniziativa è stata portata avanti con il supporto della Croce Rossa Italiana. Il comunicato della Roma. Questo il comunicato ufficiale della Roma sull’iniziativa: “ Il programma di sostenibilità e di volontariato del Club “Stronger Together”, attivo da diversi anni per portare benefici al territorio tramite l’intervento diretto della grande famiglia giallorossa, si arricchisce di un’ulteriore iniziativa dei dipendenti dell’AS Roma con lo scopo di compiere un gesto di grande responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Trigoria, i dipendenti della Roma donano nella giornata del Donatore del Sangue

In questa notizia si parla di: sangue - giornata - trigoria - dipendenti

Dugenta, torna la Giornata della Prevenzione con visite gratuite e donazione di sangue - Dugenta torna a promuovere la salute con la "Giornata della prevenzione" domenica 25 maggio. Organizzata dal Gruppo Fratres, l'evento offre visite gratuite, controlli specialistici e una donazione di sangue, promuovendo cultura della prevenzione e solidarietà.

#Trigoria, i dipendenti AS Roma donano nella Giornata del Donatore di Sangue #ASRoma Vai su X

Trigoria, i dipendenti AS Roma donano nella Giornata del Donatore di Sangue; La giornata giallorossa - Mancini: Felice di poter lavorare con Gasp. Gli auguri della Roma a Manolas.

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: i dipendenti AS Roma donano a Trigoria con il supporto di Croce Rossa Italiana

Riporta asroma.com: Nuova iniziativa del Club per contribuire alla raccolta di plasma in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno.