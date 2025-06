Trieste Estate dall' operetta agli altri generi musicali

Trieste Estate trasforma la città in un palcoscenico di emozioni, dalla magia dell’operetta ai ritmi più coinvolgenti di altri generi musicali. Con oltre 300 eventi, questa rassegna promette un’estate indimenticabile, culminando nel debutto del Festival dell’Operetta al Politeama Rossetti il 17 giugno. Un’occasione imperdibile per vivere Trieste tra musica, cultura e spettacolo, lasciandosi conquistare da un’estate ricca di sorprese e grandi emozioni.

TRIESTE - Negli oltre 300 eventi in programma nell’ambito della rassegna Trieste Estate non poteva mancare l’appuntamento con il Festival dell’Operetta, che debutta martedì 17 giugno al Politeama Rossetti di Trieste (alle 20.30, in replica il 18 giugno alla stessa ora) con la celebre commedia in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Trieste Estate, dall'operetta agli altri generi musicali

