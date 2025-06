Tributo agli Abba e agli U2 BergamoGioca e dance Anni Novanta | il week-end in città

Questo fine settimana a Bergamo sarà un viaggio nel tempo tra musica, divertimento e cultura! Dalla tribute band degli Abba al tributo agli U2, fino alle serate anni Novanta e le tante iniziative nel cuore della città, ogni momento promette emozioni uniche. Preparatevi a vivere un weekend ricco di eventi indimenticabili: scopriamoli insieme e lasciamoci conquistare dall’energia bergamasca!

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il tributo agli Abba (sabato) al Lazzaretto, il tributo agli U2 (sabato) a ChorusLife, la serata “Voglio tornare negli Anni Novanta” al Piazzale degli Alpini (sabato), BergamoGioca al Parco della Trucca, “Evviva Valcalepio” in Piazza Cittadella, la StraWoman e mostre. Da annotare, inoltre, la festa alla Madonna della Castagna, il concerto “Il diario di Adamo ed Eva” nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti per “Il Centro della Musica”, il cinema all’aperto All’Arena Santa Lucia e a Esterno Notte, l’Estate in Trucca e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tributo agli Abba e agli U2, BergamoGioca e dance Anni Novanta: il week-end in città

