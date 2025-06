Treviso la maestra d' asilo licenziata per il profilo su OnlyFans denuncia gli hater

A Treviso, la vicenda della maestra d’asilo Elena Maraga, licenziata dopo aver rivelato il suo profilo su OnlyFans, scuote l’opinione pubblica. Dopo aver querelato l’ex papà di un ex alunno e altri soggetti per diffamazione e offese online, ora si confronta con gli haters che cercano di minare la sua reputazione. Una battaglia legale e personale che mette in luce i limiti tra libertà di espressione e rispetto, aprendo un dibattito cruciale sulla privacy nel mondo digitale.

Nei giorni scorsi, Elena Maraga aveva querelato il papà di un suo ex alunno, colui che avrebbe portato alla luce il suo caso, e altre tre persone che l'avevano offesa sul Web.

Nuovo capitolo nel caso di Elena Maraga, la maestra 29enne di un asilo cattolico di Varago di Maserada (Treviso), licenziata per la sua attività su OnlyFans. L'insegnante ha denunciato il padre di un alunno che, per primo, avrebbe scaricato e diffuso alcune s

