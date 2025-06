Treviglio l’auto in vendita passa da 7mila a 700 euro perché è ammaccata Ma è una truffa tre denunciati

In un mondo in cui le truffe online sono all’ordine del giorno, la vicenda di Treviglio ci ricorda quanto sia fondamentale restare vigili. Quando un pensionato di 65 anni ha deciso di vendere la sua BMW, il suo innocente annuncio si è trasformato in una trappola tentata da tre truffatori. Fortunatamente, l’intervento tempestivo della Polizia locale ha evitato che la truffa si concretizzasse, portando alla denuncia dei responsabili.

Bergamo, 14 giugno 2025 – Aveva deciso di vendere la sua auto, una Bmw serie 1, ma si è trovato nel bel mezzo di un tentativo di truffa sventata grazie all'intervento della Polizia locale di Treviglio. E’ successo a Treviglio venerdì pomeriggio. Un pensionato di 65 anni, dopo aver pubblicato online l ’annuncio della vendita della sua ‘Bmw serie 1’,viene contattato da un possibile acquirente. Si incontrano per definire la vendita e il successivo passaggio di proprietà dell'autovettura. Viene definita la cifra, 7mila euro, ma una volta arrivati all’agenzia di pratiche automobilistiche, il possibile ‘acquirente’ - dopo aver distratto l’anziano - lo induceva a firmare l’atto di vendita dove era però riportato il valore di 700 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treviglio, l’auto in vendita passa da 7mila a 700 euro “perché è ammaccata”. Ma è una truffa, tre denunciati

In questa notizia si parla di: treviglio - vendita - auto - truffa

L’auto in vendita da 7mila a 700 euro: sventata truffa ai danni di un anziano Vai su Facebook

Treviglio, l’auto in vendita passa da 7mila a 700 euro “perché è ammaccata”. Ma è una truffa, tre denunciati; L’auto in vendita da 7mila a 700 euro: sventata truffa ai danni di un anziano; «L'auto è ammaccata, vale meno», ma è una truffa: tre denunciati (anche un minorenne).

L’auto in vendita da 7mila a 700 euro: sventata truffa ai danni di un anziano - La polizia locale di Treviglio ha impedito il completamento di una truffa ai danni di un pensionato di 65 anni, residente nella Bassa. Si legge su ecodibergamo.it

Truffa sulla vendita della Bmw: 65enne di Brignano si barrica nell’auto, denunciate tre persone - La tempestività di un pensionato e l’intervento della Polizia Locale hanno evitato il successo del raggiro. Lo riporta bergamonews.it

Truffe sulle vendite di auto usate, 7 misure e 9 indagati - Le auto erano immediatamente rivendute a terzi, ignari delle precedenti pratiche illecite e i proventi delle truffe erano trasferiti su conti correnti esteri. Secondo msn.com