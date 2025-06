Trenta pakistani in quattro abitazioni Sanzioni ai proprietari

Una recente operazione dei Carabinieri e della Polizia Locale di Portomaggiore ha portato alla luce un grave problema di sovraffollamento abitativo, con trenta pakistani trovati in sole quattro abitazioni. Questa situazione ha portato alle sanzioni per i proprietari, evidenziando l’urgenza di interventi più incisivi per garantire sicurezza e legalità nel territorio. Durante le operazioni sono stati identificati…

Nella mattinata di giovedì scorso, i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, congiuntamente agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Valli e Delizie", hanno dato corso all'ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio nel comune portuense, finalizzato al contrasto del fenomeno del sovraffollamento abitativo che riguarda in particolare la comunità pakistana. Durante le operazioni sono stati identificati complessivamente una trentina di cittadini pakistani domiciliati in quattro abitazioni di Portomaggiore: cinque "locatori" sono stati sanzionati per complessivi 10.

