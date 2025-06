Treni ritardi di un’ora e mezza sulla Roma-Firenze

Un tranquillo viaggio tra Roma e Firenze si trasforma in un incubo di disagi e ritardi. Le linee ferroviarie sono state sconvolte da un blocco di oltre un'ora e mezza, coinvolgendo anche personalità di spicco come Giuseppe Conte. La giornata di tensione e disagio mette in luce quanto le criticità del trasporto possano influenzare la vita di tutti, dai pendolari ai leader politici, con ripercussioni che si faranno sentire ancora a lungo.

Firenze, 14 giugno 2025 – Forti ritardi, di almeno un'ora e mezzo, sui treni della linea Roma- Firenze. Bloccato, su uno dei treni, anche il leader del M5s Giuseppe Conte che non è riuscito a raggiungere Bologna dove stasera avrebbe dovuto essere intervistato in piazza Maggiore. I disagi sulla linea sono iniziati nel tardo pomeriggio, intorno alle 17, per intervento delle forze dell'ordine per persone non autorizzate tra Roma Tiburtina e Settebagni, sospesa temporaneamente. Dalle 18.30 la circolazione risulta in graduale ripresa ma i treni Alta velocità, Intercity e Regionali sono stati instradati sulla linea convenzionale e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 80 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni, ritardi di un’ora e mezza sulla Roma-Firenze

