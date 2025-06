Tregua dal caldo afoso | da domenica temporali in arrivo

Preparati a un cambio di stagione: dopo un weekend rovente e afoso, domenica sera arriveranno temporali che porteranno un po’ di sollievo. Le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com ci guidano attraverso questa tregua dal caldo intenso, anticipando un progressivo calo delle temperature nella settimana. Un vero e proprio reset climatico che segnerà una svolta significativa nel nostro ritmo quotidiano.

