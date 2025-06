Tredici bambini su mille in Italia sono maltrattati dati in vertiginoso aumento La proposta | Lanciamo la campagna nazionale Ti vedo Ti credo

Tredici bambini su mille in Italia sono vittime di maltrattamenti o gravi trascuratezze, un dato allarmante che cresce vertiginosamente rispetto a cinque anni fa. È il risultato di un'indagine approfondita promossa dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione con Terre des Hommes e Cismai. Per cambiare questa triste realtà , lanciamo la campagna nazionale "Ti Vedo, Ti Credo". È arrivato il momento di agire e fare la differenza.

Tredici bambini su mille subiscono violenze o gravi trascuratezze, contro i nove di appena cinque anni fa. Un dato in vertiginoso aumento. È quanto emerso da un'indagine illustrata in queste ore promossa dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con Terre des Hommes e Cismai. Si tratta del terzo report nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti in Italia.

