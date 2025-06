tre giovani di san vittore viaggio nelle baraccopoli

Un racconto di speranza e rinascita. Valdo Bonfìm, che ha percorso strade di sofferenza nelle baraccopoli di Belo Horizonte e Rio de Janeiro, oggi si dedica con passione all’educazione e alla pace, trasformando il suo passato in un faro di ispirazione per i giovani brasiliani. La sua storia dimostra che, nonostante le sfide, la volontà può cambiare il corso della vita e aprire orizzonti di speranza.

Non si ferma Valdo Bonfìm benché da Belo Horizonte e dalle favelas di Rio de Janeiro ad oggi di strada, in salita, ne abbia fatta tanta. Un tempo bambino in strada, oggi educatore, antropologo, cuoco per passione e una parentesi di ambasciatore di pace delle Nazioni Unite a New York, Bonfim (sposato ad una psicologa cesenate con cui ha tre figli) continua a tessere un filo appassionato con il suo passato che, per tanti bambini brasiliani, è tutt’oggi realtà quotidiana. Nasce da qui il progetto che tra luglio ed agosto porterà tre giovani di San Vittore - Francesco Tisselli, Giulio Zangheri, Edoardo Magnani (tutti tra i 18 e i 19 anni) - fino a Rio de Janeiro città delle mille baraccopoli dove i giovani cesenati, a contatto con quella cruda realtà si trasformeranno in "ragazzi mediatori di storie perdute". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it