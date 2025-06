Travolto in scooter da un' auto che poi fugge | gravissimo un 30enne

Un drammatico incidente stradale scuote la città: un giovane di 30 anni, in sella a uno scooter Xmax, è stato gravemente ferito sabato 14 giugno in via Rigolli. La dinamica ancora da chiarire vede il ragazzo coinvolto in un impatto con un'auto che, successivamente, si è data alla fuga. Le sue condizioni sono critiche: un appello urgente per rintracciare il responsabile e garantire giustizia e assistenza.

Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 30 anni che nella serata di sabato 14 giugno è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Rigolli: era in sella a uno scooter Xmax e viaggiava verso la Farnesiana quando - stando alle prime testimonianze - è stato travolto in pieno da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Travolto in scooter da un'auto che poi fugge: gravissimo un 30enne

