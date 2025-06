Trasferimento della Isem Lavoratori in sciopero | mancano informazioni

I lavoratori della Isem, azienda leader nel packaging di lusso, sono in fermento a causa del trasferimento dell’unità produttiva da Vigevano a Trecate. Dopo lo sciopero di ieri, i rappresentanti sindacali denunciano la mancanza di dettagli sul piano industriale e sulle future prospettive, alimentando dubbi e preoccupazioni tra gli operai. La situazione resta incerta, e l’attesa di risposte concrete diventa sempre più urgente per un settore strategico come questo.

I lavoratori della Isem, una delle aziende leader in Europa nel packaging di lusso, che alcuni mesi fa ha annunciato lo spostamento dell’unità produttiva di Vigevano a Trecate (Novara) ad un trentina di chilometri dalla città ducale, sono in stato di agitazione. Ieri mattina hanno scioperato. "A pochi mesi dal trasferimento non ci sono ancora notizie precise – lamentano i rappresentanti sindacali – non è stato illustrato un piano industriale e non sappiamo che i lavoratori e le lavoratrici avranno forme di sostegno". La richiesta è quella di convocare un tavolo di confronto grazie al quale trovare soluzioni condivise in modo che nessuno dei lavoratori abbia a subire conseguenze dal trasferimento di sede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trasferimento della Isem. Lavoratori in sciopero: mancano informazioni

In questa notizia si parla di: lavoratori - trasferimento - isem - sciopero

Trasferimento della Isem. Lavoratori in sciopero: mancano informazioni; Sciopero alla Isem: i lavoratori chiedono più diritti e chiarezza sul trasferimento a Trecate dell'azienda; Vigevano, sciopero alla Isem: i lavoratori chiedono più dignità e chiarezza sul trasloco a Trecate.

L’Isem si trasferirà lavoratori in sciopero «Subito un confronto» - Il sindacalista: «I dirigenti dicano se tutti i dipendenti andranno a Trecate e a che condizioni» ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Isem, un’ora di sciopero per protestare contro il trasferimento di sede - Isem, oggi un’ora di sciopero per protestare contro il trasferimento degli stabilimenti a Trecate. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Il trasferimento della Isem. La destinazione ora è incerta - La certezza è che i 350 dipendenti, i cui posti di lavoro non sono a rischio, dovranno spostarsi quotidianamente. msn.com scrive