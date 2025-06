Tramvia lunedì 16 partono i lavori in viale Europa Il programma di chiusure e restringimenti

A Firenze, si preparano grandi cambiamenti con l'avvio dei lavori sulla linea della tramvia verso Bagno a Ripoli. A partire da lunedì 16 giugno, viale Europa subirà restrizioni e chiusure temporanee per garantire un progetto ambizioso e strategico. Questi interventi, suddivisi in tre fasi, trasformeranno il volto della città , migliorando la mobilità e favorendo uno sviluppo sostenibile. Restate aggiornati e scoprite come questi lavori plasmeranno il futuro di Firenze.

Firenze, 14 giugno 2025 – Partiranno la prossima settimana a Firenze nuovi interventi per la linea della tramvia verso Bagno a Ripoli. Per quanto riguarda viale Europa, dalle 21 di lunedì 16 giugno inizierà la fase zero  del cronoprogramma relativa alle opere propedeutiche alla cantierizzazione vera e propria. Questi interventi, articolati in tre fasi, andranno avanti per un mese. Fino al 23 giugno saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta tra via Cimitero del Pino e viuzzo del Pozzetto e tra via Marco Polo e via Olanda: saranno garantite due corsie in ingresso città e una corsia in uscita città .

