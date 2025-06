Tram la notte porta lavori | Dormire è impossibile Colpa della deroga ai limiti

Notte a San Donato, dove il rumore incessante delle motoseghe e il battito cadenzato dei veicoli creano un’ambientazione surreale. La città sembra non dormire mai, tra lavori notturni e una coltre di silenzio rotto solo da suoni metallici e inattesi. In questo contesto, la quiete si trasforma in un caos orchestrato, lasciando intendere che dietro ogni notte tranquilla si nascondono segreti e tensioni. Ma cosa succederà quando l’alba arriverà?

La catena continua a girare sempre più forte e pare pure accelerare. San Donato è una prima periferia a spiccata componente residenziale e, nella taciturnità di una calorosa notte d’estate, riecheggia soltanto il frastuono delle motoseghe. Non c’è nessuno in giro, nessun altro rumore, se non il tonfo di un albero che precipita. Un badile di ferro sbatte contro un altro. La spia acustica di un mezzo pesante comincia a bippare, mentre comincia la manovra in retromarcia. Un concerto di ferri e attrezzi che, più di archi e violini, non lascia pace ai bolognesi costretti ad aprire le finestre per sopperire alla calura e all’assenza di aria condizionata in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tram, la notte porta lavori: "Dormire è impossibile. Colpa della deroga ai limiti"

In questa notizia si parla di: notte - tram - porta - lavori

STOP AL TRAM 2 PER LAVORI SU VIA FLAMINIA: BUS SOSTITUTIVI FINO AL 21 GIUGNO Dal 26 maggio al 21 giugno la linea tram numero 2 sarà sospesa a Roma per importanti lavori di manutenzione sui binari lungo via Flaminia. L'intervento, annunciat Vai su Facebook

Tram, la notte porta lavori: Dormire è impossibile. Colpa della deroga ai limiti; Lavori in Cordusio, tutti i tram deviati fino a settembre; 1° maggio a Roma: come arrivare al Concertone di San Giovanni tra metro, bus e strade chiuse.

Tram, la notte porta lavori: "Dormire è impossibile. Colpa della deroga ai limiti" - Il centrodestra: "La Giunta accelera a spese dei cittadini per rispettare i tempi". ilrestodelcarlino.it scrive

Tram, un'estate di cantieri: 400 operai al lavoro giorno e notte in tutte le zone della città. La mappa e tutte le modifiche alla viabilità - L'ultima a disposizione per fare il grosso dei lavori per le due future linee del tram ed arrivare a settembre, al giro di boa, con i dettagli da ... Come scrive ilgazzettino.it

Tram, i cantieri si allargano. Disagi a Porta San Felice, ecco i prossimi lavori - 5 maggio 2025 – I cantieri del tram si fanno sempre più intensi e si moltiplicano i disagi per gli utenti della strada. ilrestodelcarlino.it scrive